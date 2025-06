Lazio, domani vertice di mercato Fabiani-Sarri: i temi sul tavolo

La Lazio ha rifiutato nei giorni scorsi un’offerta dell’Al-Hilal per Tavares e al momento non sta aprendo alla cessione di Mario Gila. La società biancoceleste non vorrebbe cedere i pezzi pregiati della rosa, lo farà solo davanti a offerte irrinunciabili che per ora non sono arrivate a Formello. Con Sarri si parlerà prima di tutto del centrocampo, con Vecino che non rinnoverà il contratto e un rinforzo che servirà in tempi brevi. In cabina di regia come alternativa di Rovella potrebbe rientrare Cataldi dal prestito alla Fiorentina, mentre Belahyane potrebbe rappresentare un’alternativa a Guendouzi. Manca però un centrocampista di corsa e qualità, una mezzala in grado di contribuire con gol e assist. Nel ritiro di Formello Sarri valuterà Dele-Bashiru, ma in questo momento vorrebbe un giocatore più pronto e il primo nome è quello di Jacopo Fazzini, cercato già lo scorso anno dai biancocelesti e in uscita da Empoli dopo la retrocessione in Serie B. Sul tavolo poi la strategia per l’attacco, con Castellanos che ha mercato e che potrebbe partire per circa 30-35 milioni di euro. Sarri ha fatto il nome di Francesco Pio Esposito come sostituto, il ritorno di Chivu in nerazzurro potrebbe però cambiare i piani dell’Inter sul centravanti ex Spezia che partirà per il Mondiale per club. Possibili novità anche a destra, con Tchaouna che piace al PSV Eindhoven e Isaksen, reduce da un gol e un assist in nazionale, che non è incedibile e può lasciare la Lazio per almeno 25 milioni.