La Lazio "annuncia" Isaksen: il danese è atteso a Roma in serata

Terzo colpo nel mercato estivo per la Lazio: Gustav Isaksen vestirà il biancoceleste. L'annuncio è stato dato tra le righe dai profili social della Lazio con un appuntamento ai propri tifosi: le 23.30 di stasera a Fiumicino, ora e luogo per accogliere l'attaccante classe 2001 in arrivo dal Midtyjlland. La Lazio ha già scambiato i documenti con la società danese, ma per l'ufficialità dell'accordo bisognerà aspettare le visite mediche previste lunedì mattina.