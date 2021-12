Lazio, Acerbi risponde alla Curva Nord: “Il mio 2022 è ancora qui”

L'ANNUNCIO

Il difensore dopo il duro comunicato degli ultras: “Mi sarebbe piaciuto giocare in Premier"

"Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito" era l’incipit del duro comunicato emesso dalla Curva Nord della Lazio nei giorni scorsi, ma il difensore azzurro non ci sente e durante un’intervista a Sky Sport assicura: "Il mio 2022 è ancora alla Lazio”. "Ho avuto l'occasione di andare a giocare in Premier Lesgue – ha aggiunto - mi sarebbe piaciuto, perché no, ci sarei andato volentieri". Getty Images

“Non ho pensato in quale squadra, ma è il campionato più bello del mondo. Guardando le partite, anche per l'atmosfera e per come giocano, confrontarsi con quel campionato dev’essere molto eccitante. È sicuramente un campionato molto affascinante”, ha detto ancora Acerbi, che è tornato anche sulla gioia per l’Europeo conquistato in estate: "È una soddisfazione che ci porteremo dietro tutta la vita. Il pensiero di vincere un Europeo è fantastico, ma c'è anche il pensiero di arrivare al Mondiale: mancano tre mesi, adesso ci godiamo il Natale in famiglia".

Lo spareggio di marzo? "Ora non ci penso. Ci ho pensato al sorteggio, che non è stato semplicissimo, ma siccome mancano dei mesi ci sono ancora altre partite, c'è il campionato su cui concentrarsi. Quando sarà il momento avremo modo di pensarci" ha concluso l’azzurro.

