Il summit a Formello: Sarri chiede a Lotito di incidere di più sul mercato

LAZIO

Nell'incontro tra l'allenatore, il presidente e il ds Tare si è discusso del rinnovo del tecnico e delle mosse per la prossima stagione

A Formello è andato in scena l'attesissimo incontro per chiarire il futuro della Lazio tra Sarri, Lotito e Tare. Sul tavolo alcuni punti fondamentali a partire dal rinnovo dell'allenatore, di cui si parla, senza effetti concreti, da almeno sei mesi. L'altro tema caldo è quello delle scelte di mercato che possano consentire alla Lazio un salto di qualità nella prossima stagione. Sarri ha chiesto al presidente e al direttore sportivo di poter incidere di più nelle scelte della campagna acquisti.

Lotito è arrivato al centro sportivo laziale intorno alle 16. La riunione è iniziata al termine dell'allenamento, ha vissuto una pausa alle 19.30, per poi riprendere a cena. Di certo si sa che Sarri ha posto le sue condizioni. Non ha più intenzione, insomma, di essere lasciato ai margini delle scelte di mercato come accaduto a gennaio. È l'aspetto su cui l'allenatore ha puntato di più, l'unico vero motivo che lo spingerebbe a proseguire il rapporto. Le scelte dovranno essere condivise. Lotito lo ha rassicurato in questo senso, anche se gli ha fatto presente il problema legato al bilancio, con la possibilità che possa partire un elemento fondamentale della rosa, che molto probabilmente sarà Milinkovic-Savic.