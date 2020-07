Dall'Inghilterra: Ancelotti di nuovo alla carica per Immobile

CI RISIAMO

Carlo Ancelotti vuole portare Ciro Immobile all'Everton. L'interesse del tecnico italiano sul centravanti della Lazio è ormai datato, ma nella prossima stagione - la prima da tecnico dei Toffees dall'inizio - Ancelotti ha chiesto di avere più poteri sul mercato. Il primo obiettivo è proprio Immobile, fresco recordman italiano di gol in una singola stagione di Serie A. Trattare con la Lazio sarà comunque una questione complicata.

Al momento della firma con l'Everton, l'ex allenatore del Napoli è stato convinto dai piani di investimento presentatigli dall'azionista di maggioranza Farhad Moshiri. La richiesta del tecnico è stata quella di avere più potere decisionale nelle scelte di mercato, viste le spesi ingenti dei Toffees nelle ultime stagioni ma con pochi risultati. Accolta la proposta, il primo nome fatto - già la scorsa primavera - è stato Ciro Immobile.

Un affare tuttavia complicato dalla Lazio che, stando alle parole di Tare di un paio di settimane fa, non si opporrebbe a sedersi attorno a un tavolo per sentire la proposta, ma sicuramente sarebbe disposta anche solo a pensarci solo in presenza di un'offerta impossibile da rifiutare.