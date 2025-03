Lazio, Tavares: "Premier? Non escludo il ritorno"

"Io non credo di essere al top della mia carriera. Sono migliorato sotto molti aspetti e so cosa posso ancora fare. La costanza è ciò che mi porterà a mostrare di più il mio valore e a cercare di raggiungere il massimo nella mia carriera. In Inghilterra è un mix di cose a non aver funzionato bene. Ho sperimentato alti e bassi, ma mi hanno fatto crescere molto mentalmente, che è la cosa più importante. Oggi sono qui, più forte che mai. L'Inghilterra è il miglior palcoscenico del mondo, non escludo un ritorno". Così Nuno Tavares nel corso di una lunga intervista ai microfoni di A Bola.