Lazio, puà partire anche Romagnoli: Lotito fissa il prezzo

Anche Alessio Romagnoli potrebbe salutare la Lazio. Il difensore è tentato dalla ricca proposta dell'Al Sadd (6 milioni l'anno per un triennale) e dalla mancata promessa di rinnovo. Lotito non fa barricate: "Chi non vuole restare va via". Si attende l'offerta ufficiale: dopo un sondaggio a 5 milioni respinto, se i qatarioti arriveranno a 10 milioni l'affare si farà. Sarebbe un addio pesante per Sarri, che perderebbe il pilastro della sua difesa e un simbolo della lazialità. Lo scrive il Corriere dello Sport.,