Lazio, proseguono i contatti con Insigne

Lorenzo Insigne a Roma (seppur per motivi personali) e il rientro in città del numero uno della Lazio Claudio Lotito hanno riacceso i rumors di un possibile approdo in biancoceleste dell'attaccante. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex Toronto avrebbe messo in attesa tutte le altre proposte ricevute con l'obiettivo di tornare sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico già avuto al Napoli. Anche l'allenatore spinge molto per un suo arrivo, convinto che Insigne sia ancora al top e possa dare una grossa mano alla Lazio. Sul tavolo ci sarebbe già la proposta di un contratto annuale con opzione per il 2027 e un ingaggio di due milioni di euro. Il trasferimento a gennaio resta l'opzione più probabile, anche se prima Lotito dovrà abbattere alcuni vincoli finanziari.