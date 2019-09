La Lazio continua a lavorare al rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic, questa volta però senza promesse di cessione. Sul sito calciomercato.com si legge infatti che il club biancoceleste e l’entourage del serbo a breve si incontreranno per trovare l'accordo. Per quanto riguarda le cifre, il centrocampista potrebbe arrivare a percepire 3 milioni a stagione per 5 anni, poi andranno valutati anche gli eventuali bonus da inserire. Il presidente Claudio Lotito questa volta non prometterà nessuna cessione.