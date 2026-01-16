Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Lotito: "Non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato"

16 Gen 2026 - 12:28

"Il mercato chiude il 31 gennaio, noi non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Sono valutazioni tecniche, economiche e caratteriali sui calciatori, dovesse servire interverremo. Noi abbiamo anche tanti esuberi, se il mercato l'avessimo fatto in estate ci sarebbero state diverse situazioni". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel corso della presentazione dei nuovi acquisti Taylor e Ratkov. "Per fortuna il ds aveva allestito una squadra competitive, le altre ci chiedono i calciatori e sul mercato la rosa ha riscontri internazionali. Non poniamo limiti alla provvidenza. Oltre al blocco del mercato ci sono stati infortuni e squalifiche non preventivabili che hanno condizionato i risultati", ha aggiunto.

"Lavoreremo per riportare la Lazio in alto, per tanti anni siamo stati in Europa League, quest'anno è stato il primo che non ha potuto partecipare. Parlo di Champions ed Europa League, la Conference con tutto il rispetto la decliniamo. Noi non facciamo la collezione delle figurine Panini, ma valutiamo bene i giocatori", ha sottolineato.

Mercato ora per ora
14:23
Malen: "Alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi"
13:05
Roma, ufficiale: Romano in prestito allo Spezia
12:28
Lazio, Lotito: "Non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato"
12:26
Genoa, Stanciu può risolvere il contratto
11:13
Juve-McKennie, rinnovo obbligato: l'Atletico spaventa, lui chiede l'aumento