Lazio, Lotito: "Non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato"

"Il mercato chiude il 31 gennaio, noi non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Sono valutazioni tecniche, economiche e caratteriali sui calciatori, dovesse servire interverremo. Noi abbiamo anche tanti esuberi, se il mercato l'avessimo fatto in estate ci sarebbero state diverse situazioni". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel corso della presentazione dei nuovi acquisti Taylor e Ratkov. "Per fortuna il ds aveva allestito una squadra competitive, le altre ci chiedono i calciatori e sul mercato la rosa ha riscontri internazionali. Non poniamo limiti alla provvidenza. Oltre al blocco del mercato ci sono stati infortuni e squalifiche non preventivabili che hanno condizionato i risultati", ha aggiunto.