Lazio, Coppola nel mirino per la difesa

La Lazio inizia a pianificare il mercato estivo. Con Gila e Romagnoli sempre più lontani dalla Capitale, i biancocelesti sono alla ricerca di rinforzi in difesa. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, nel mirino del club ci sarebbe Diego Coppola. Il centrale classe 2003 è di proprietà del Brighton, ma ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Paris FC, collezionando due assist in 13 presenze. L'ex Verona potrebbe dunque tornare in serie A alla corte di Gennaro Gattuso. Gli inglesi lo valutano oltre 11 milioni di euro, cifra che la Lazio proverà ad abbassare durante la trattativa.