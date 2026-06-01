Lazio, Coppola nel mirino per la difesa

01 Giu 2026 - 11:00
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La Lazio inizia a pianificare il mercato estivo. Con Gila e Romagnoli sempre più lontani dalla Capitale, i biancocelesti sono alla ricerca di rinforzi in difesa. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, nel mirino del club ci sarebbe Diego Coppola. Il centrale classe 2003 è di proprietà del Brighton, ma ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Paris FC, collezionando due assist in 13 presenze. L'ex Verona potrebbe dunque tornare in serie A alla corte di Gennaro Gattuso. Gli inglesi lo valutano oltre 11 milioni di euro, cifra che la Lazio proverà ad abbassare durante la trattativa. 

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