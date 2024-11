LAZIO, BARONI NON PENSA AL RINNOVO: "ORA TESTA SOLO AL LAVORO"

Marco Baroni ha rivoluzionato la Lazio e tutto ciò potrebbe valergli presto il rinnovo di contratto con il club biancoceleste. Il tecnico toscano non pensa per ora a quelli che potrebbero esser gli sviluppi del rapporto con il club di Claudio Lotito come spiegato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Sono arrivato in una grande società e il pubblico è meraviglioso. In questo momento quello che è stato scritto sull'ipotesi rinnovo non voglio neanche commentarlo, perché la mia attenzione è rivolta solo alla squadra, al lavoro e a dare tutto me stesso. Poi ci saranno i tempi e le modalità per valutare tutto. Ora solo testa al lavoro".