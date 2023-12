Juve, sale Phillips: incontro in vista. Suggestione Koopmeiners ma servono addii

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli sta sondando più piste prima di affondare il colpo: eventuali colpi milionari sono legati alle cessioni. Occhi sui giovani

La Juventus acquisterà con certezza un centrocampista nella prossima finestra invernale del mercato. Ormai non ci sono più dubbi: complici i casi Pogba e Fagioli, Allegri ha gli uomini contati. Ma quale sarà la portata dell'investimento di Giuntoli? Al momento si sondano le piste più economiche, con Phillips che avrebbe superato Hojbjerg. Il primo in particolare, è stato scaricato dal Manchester City e potrebbe arrivare in prestito semestrale. Attenzione però a possibili investimenti in caso di cessioni: Sudakov continua a piacere, e all'orizzonte c'è pure Koopmeiners.

Dicevamo di Phillips, desideroso di avere spazio in vista di Euro2024 e delle convocazioni dell'Inghilterra: Guardiola gli ha detto chiaramente che non ci sarà spazio per lui. Ecco che l'ex Leeds è entrato nell'ottica di un addio: le condizioni per un affare low cost ci sono tutte. I dettagli della potenziale trattativa, svela La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere approfonditi in settimana nel corso di un summit tra la Vecchia Signora e i Citizens. Giuntoli però non perde di vista nemmeno Sudakov, talento dello Shakhtar Donetsk: è stato visionato e non costa meno di 20 milioni di euro.

Possibile sì, ma esclusivamente in caso di cessioni. In mente vengono subito alcuni giovani: Iling al primo posto, seguito da Soulé e Yildiz. Sul primo in particolare, le sirene della Premier League sono forti. E infine c'è il sogno, la suggestione: Teun Koopmeiners, 25enne olandese colonna dell'Atalanta. Anche su questo fronte servirebbero milioni e milioni: un'opzione più per giugno, ma attenzione ai colpi di scena.