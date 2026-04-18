La Juve guarda in casa Napoli: piacciono due centrocampisti

Non solo Bernardo Silva per la Juventus. I bianconeri cercano un secondo colpo estivo. Secondo Tuttosport, questi i nomi: Franck Kessie è un vecchio pallino, sul quale si tornerà con forza. Ma la lista è lunga e comprende i nomi di Goretzka, Ederson (destinato però all'Atletico Madrid), Ugarte, Schlager, ma anche due protagonisti della Serie A e pilastri del Napoli come Lobotka e Anguissa. Giocatori che Spalletti conosce molto bene e che gradirebbe tornare ad allenare. Il doppio colpo, però, potrebbe andare in porto solo in caso di cessioni, come quelle di Koopmeiners e Zhegrova.