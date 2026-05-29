L'Atalanta stringe per il sostituto di Ederson: due nomi dal Milan

29 Mag 2026 - 11:48
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In attesa di abbracciare il nuovo allenatore Maurizio Sarri, l'Atalanta è già molto attiva sul mercato. L'uscita di Ederson, destinato al Manchester United, obbliga i bergamaschi a guardarsi intorno per rimpolpare il centrocampo.

Fari su due profili del Milan: Ardon Jashari e Samuele Ricci. Occhi puntati in particolare sullo svizzero, che ha deluso nella sua prima stagione in Serie A anche a causa di un infortunio grave come la frattura del perone. Presto potrebbero partire i primi contatti tra club, riporta Sportitalia, in attesa di capire le evoluzioni dirigenziali del Milan e le eventuali decisioni del club rossonero sul futuro di Jashari. 

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