L'agente di Thiago Motta: "Niente Napoli, ha altri progetti per il futuro"

LA BOCCIATURA

"Non ci andrebbe nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori"

© Getty Images L'agente di Thiago Motta respinge seccamente al mittente le voci relative a un possibile passaggio al Napoli del suo assistito a fines tagione. "Thiago non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà al Napoli - ha spiegato Dario Canovi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro". Dichiarazioni che lasciano poco spazio alla pista azzurra da una parte e dall'altra tengono invece aperte altre opzioni per il tecnico rossoblù.

Vedi anche Calcio estero Barcellona, anche Thiago Motta e De Zerbi per il dopo Xavi

Alternative alla mano, visto il lavoro fatto a Bologna, per Thiago Motta al momento la fila dei club interessati per l'anno prossimo è lunga. Accantonato il Napoli, che sembrava in pole vista la situazione allenatore dopo l'esonero di Garcia e l'ingaggio a tempo di Mazzarri, in Italia le altre squadre che stanno osservando con grande attenzione la situazione dell'ex guida di Genoa e Spezia sono soprattutto Milan e Juve, sempre vigili a valutare alternative in caso di addio a Massimiliano Allegri o Stefano Pioli.

Opzioni molto allettanti per Thiago Motta, che potrebbe fare così il salto di qualità per provare a dimostrare le sue capacità a un altro livello non solo in Serie A, ma anche in Europa. Stesso discorso per il Barcellona, altro club interessato e altra meta di grandissimo profilo che catapulterebbe Motta nella ristretta cerchia dei migliori tecnici in circolazione.