Barcellona, anche Thiago Motta e De Zerbi per il dopo Xavi

La dirigenza blaugrana comincia a pensare al futuro: tra i nomi caldi anche quelli di Conceiçao, Flick e Alguacil

In casa Barcellona si comincia a programmare il futuro, dopo l'annuncio dell'addio di Xavi a fine stagione. Al di là delle dichiarazioni di circostanza, con cui la dirigenza ha fatto sapere di non essersi ancora mossa per cercare un nuovo tecnico, è evidente che i casting siano già partiti e la stampa catalana ha cominciato a fare i primi nomi. Tra questi ci sono anche quelli di Thiago Motta, il cui contratto col Bologna scade a fine stagione, e Roberto De Zerbi, che invece è legato al Brighton fino al 2026.

L'italo-brasiliano non ha ancora rinnovato il proprio accordo con gli emiliani e resta in attesa dell'offerta di una big. Al Barcellona ha giocato dal 2001 al 2007, vincendo tra le altre cose due campionati e una Champions League, e un ritorno al Camp Nou sarebbe un'ipotesi piuttosto suggestiva, oltreché economicamente vantaggiosa.

De Zerbi, dalla sua, ha l'ottimo lavoro svolto al Brighton in queste ultime due stagioni, nonché i ripetuti endorsement di Pep Guardiola, qualcuno che in Catalogna ascoltano sempre con grande attenzione. Per strapparlo alla Premier League tuttavia servirà pagare la clausola rescissoria (nei mesi scorsi si era parlato di circa 13 milioni di euro) e garantirgli un ingaggio superiore a quello che percepisce a Brighton, da oltre 2 milioni di euro a stagione.

Un'altra pista alquanto percorribile potrebbe invece essere quella che porta a Sergio Conceiçao, in scadenza col Porto e che proprio indossando la maglia dei Dragoni ha diviso lo spogliatoio con Deco (nel 2004), attuale ds del Barça.

Al momento più defilata la posizione dell'ex ct della Germania, Hansi Flick, mentre il colpo a sorpresa potrebbe essere Imanol Alguacil, da cinque stagioni e mezza alla guida della Real Sociedad. Il nome del basco potrebbe non scaldare troppo i tifosi, ma garantirebbe maggiore esperienza e conoscenza del campionato spagnolo.