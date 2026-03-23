Klopp: "Non sono ancora in pensione, ma su Germania e Real solo voci"

23 Mar 2026 - 19:12

L'ex tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, attuale responsabile del calcio globale per Red Bull, ha voluto fare chiarezza in merito alle recenti speculazioni su un suo possibile addio anticipato e su un ritorno come allenatore, incluso alla nazionale tedesca o al Real Madrid. "Al momento non ci penso affatto e non c'è alcun motivo per farlo", ha detto il 58enne a Ismaning, nei pressi di Monaco di Baviera, commentando le ipotesi su un'eventuale uscita di Julian Nagelsmann dalla panchina della nazionale tedesca nel caso di Mondiali deludenti da parte della Germania. Pur escludendo piani immediati, Klopp ha lasciato aperta la possibilità di tornare in panchina in futuro: "Non sono ancora alla fine della carriera, non ho raggiunto l'età pensionabile. Chi lo sa cosa succederà nei prossimi anni. Ma per ora non è previsto nulla". Il tecnico ha inoltre smentito voci di un interesse del Real Madrid o di un abbandono di Red Bull già questa estate: "Chi lo dice non capisce di calcio. Non mi hanno mai contattato né contattato il mio agente. È tutto solo fumo". Klopp è Head of Global Soccer per Red Bull dal 1° gennaio 2025, con contratto fino al 2029, e il management del gruppo ha confermato di essere "estremamente soddisfatto" del suo lavoro.

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