Zamparini tuona: "Dybala fuori una bestemmia. Paulo, vai al Real Madrid"

L'INTERVISTA

Da quando è arrivato in bianconero, Paulo Dybala sta vivendo forse il suo momento peggiore con la maglia della Juventus. Il finale del match contro la Lazio ha lasciato scorie pesanti, nel morale soprattutto: il dieci argentino non si sente centrale nel progetto di Andrea Pirlo e avverte intorno a sé un certo scetticismo. In tutto questo c'è anche il tema rinnovo, di cui si discute da tempo senza essere ancora arrivati a nulla di concreto. Ecco perché, in questo contesto, fanno ancora più rumore le parole di Maurizio Zamparini, che in un'intervista a Tuttosport ha mandato un chiaro messaggio alla Joya: "Vai al Real Madrid".

"Sono ancora convinto che sia il nuovo Messi - ha detto l'ex presidente del Palermo, che nel 2012 ha portato l'attaccante in Italia - Dybala, oltre che un fuoriclasse, è un bravissimo ragazzo. E non riesco a capire perché molti addetti ai lavori tendano a dimenticarselo. Che Dybala non sia titolare in Serie A è una bestemmia. Paulo avrebbe dovuto seguire il mio consiglio di tre anni fa, di andare via da Torino. Glielo dissi chiaramente: 'Paulo, per il tuo bene devi lasciare la Juventus'. Il suo calcio è fantasia. È più da Spagna: Barcellona o Real Madrid. Lui è un fuoriclasse, e non un vice, e alla Juventus c'è già Cristiano Ronaldo che è un vero fenomeno. Dybala deve andare a fare il Ronaldo in un'altra big".

"Il consiglio che gli do oggi è lo stesso: 'Paulo, lascia la Juventus e vai al Real Madrid'. Magari già a gennaio. Sarebbe un affare per tutti. Per lui e anche per la Juventus, che se non sbaglio già due estati fa aveva provato a venderlo - ha aggiunto ancora Zamparini - Via a parametro zero? Gli argentini, tutti, sui contratti non fanno sconti".

Vedi anche Calcio Dybala al bivio: due mesi per riprendersi la Juve o salutare già a gennaio