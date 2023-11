Juve su Zaccagni, problemi nel rinnovo tra esterno e Lazio

manovre bianconere

L'agente Giuffredi: "Non è un mistero che Giuntoli volesse portarlo a Napoli". Anche Sudakov apre: "So che i bianconeri mi seguono"

Si profila un gennaio molto caldo per la Juventus a livello di calciomercato, anche per via delle defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi squalificati per diverso tempo (anche se per motivi diversi). Cristiano Giuntoli osserva dunque la situazione sia italiana che internazionale per i profili da regalare a Massimiliano Allegri, soprattutto se a fine gennaio la squadra restasse in corsa per lo scudetto, e le ultime due novità riguardano Mattia Zaccagni e Georgiy Sudakov.

JUVE SU ZACCAGNI L'esterno offensivo della Lazio sembra più che altro una classica occasione che il mercato potrebbe offrire in vista della prossima estate. Non è un mistero che i colloqui tra il giocatore e il club biancoceleste vadano a rilento, anzi ci sia in atto un vero e proprio stallo: sul tavolo c'è il rinnovo di contratto in scadenza al 30 giugno 2025. Il presidente Lotito vorrebbe parlarne più avanti, visto che non c'è necessità immediata, ma è chiaro che arrivare a giugno senza concreti passi avanti aprirebbe allo spettro di perdere Zaccagni la stagione successiva a parametro zero, costringendo il club a valutare una cessione immediata per monetizzare.

È in questo scenario che la Juve proverà a inserirsi. Per ora osserva l'evoluzione della situazione ma tra qualche mese potrebbe anche lanciare concretamente l'affondo, non bisogna scordare che Giuntoli è un grande estimatore di Zaccagni come ha confermato a TvPlay lo stesso agente Giuffredi: "Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. A un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda. A Mattia comunque piacerebbe restare a Roma".

SUDAKOV APRE ALLA JUVE Per gennaio invece resta caldo il nome di Georgiy Sudakov, che tutti gli italiani hanno ben conosciuto anche recentemente visto che era titolare nell'Ucraina nel match che ha dato all'Italia la qualificazione a Euro 2024. "La Juve mi segue? Sì, lo so, e mi fa piacere. Io intanto la seguo su Tik Tok" la battuta riportata dal Corriere dello Sport. Lo Shakhtar Donetsk lo valuta oltre 20 milioni di euro, d'altronde aveva disputato un ottimo Europeo U21 e in Champions ha segnato contro il Barcellona, ma alla giusta cifra non farebbe barricate.

Sudakov, 21 anni, gravita tra centrocampo e attacco, è una mezzala che può fare il regista ma anche il trequartista e non a caso è più abile palla al piede che in copertura. Allegri potrebbe pensare di inserirlo a centrocampo assieme a Rabiot e Locatelli. C'è poi un particolare in più da non sottovalutare: recentemente ha cambiato procuratore, che spesso è un segnale della volontà di provare nuove avventure.

