Juve, McKennie: "L'Inter ci dirà se possiamo riportare lo scudetto a Torino, siamo pronti"

verso JUVENTUS-INTER

Il centrocampista bianconero suona la carica in vista del big match: "Io sto bene, ho voglia di riscatto"

© Getty Images Il campionato è ancora lungo ma il big match di domenica sera contro l'Inter ha un peso particolare nella corsa per il titolo. Parola di Weston McKennie. "La Juventus è pronta a questa sfida, per provare a vincere. È presto per dirlo in questo momento della stagione, ma potrebbe essere l'occasione per mettere di nuovo nel mirino l'opportunità di riportare lo scudetto a Torino. Sarebbe bello" - ha detto il centrocampista bianconero. Sulle sue condizioni: "Sto bene, ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la partita contro il Torino".

Vedi anche juventus Juventus, altro stop Timothy Weah: potrebbe tornare a inizio dicembre Allarme rientrato dunque anche dopo la tendinite al ginocchio sinistro accusata in Nazionale. "È davvero una gara importante, anche se c'è da dire che qua in Italia tutte le partite sono molto competitive, e ancora di più la partita contro di loro. Quest'anno ancora di più vista la classifica, e dato che la Serie A è la competizione più importante che giochiamo - ha proseguito a Sky lo statunitense, alla sua seconda avventura in bianconero - Se riusciremo a prendere i tre punti, torneremmo in testa alla classifica, ma il punto è che anche tutte le altre partite dopo saranno fondamentali, se vai in testa dopo devi restare al comando". E ancora: "Quando sono andato al Leeds, ho percepito di aver deluso diverse persone ma quando sono tornato era come se fosse la prima volta: ho grande voglia di riscatto e di fare vedere che merito di stare in un certo posto".