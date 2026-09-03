Vlahovic: "Tre anni di bugie sul mio rinnovo con la Juve, andai in panchina solo perché ero in scadenza"

A un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozzart Sport in cui spiega la sua versione su cui come si è arrivati al divorzio: "Arrivavo da un anno difficile. Ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo. Certo, sono arrivati ​​anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo perché ho deciso di andare in quella direzione. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi... Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene detto loro. In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato senza un accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo”.