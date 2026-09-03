JUVENTUS

Vlahovic: "Tre anni di bugie sul mio rinnovo con la Juve, andai in panchina solo perché ero in scadenza"

Dalla Turchia, l'ex attaccante bianconero torna sull'addio a Torino: "Nessuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Ringrazio Spalletti: voleva restassi" 

03 Set 2026 - 15:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

A un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozzart Sport in cui spiega la sua versione su cui come si è arrivati al divorzio: "Arrivavo da un anno difficile. Ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo. Certo, sono arrivati ​​anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo perché ho deciso di andare in quella direzione. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi... Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene detto loro. In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato senza un accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo”.

Ovvero? "Non parlerei di una cospirazione. Penso che siano cose normali, che succedono a tutti, soprattutto ai giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto. Ma, come ho detto, per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare la mia collaborazione, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Certo, c'erano voci tipo "dovremmo parlare del tuo contratto", "forse dovresti prolungarlo, firmarne uno nuovo", ma niente di più. Non ci sono state discussioni concrete, non ci siamo seduti a parlarne. Deve aver in qualche modo influenzato anche i tifosi. Dopotutto, il fatto che mi sia infortunato sei mesi prima della scadenza del mio contratto e il tipo di infortunio che ho subito, credo dica molto sul mio atteggiamento nei confronti della Juventus, indipendentemente dal fatto che io sia all'ultimo o al primo anno di contratto. Ma dev'essere stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un'amichevole contro la squadra Under 23".

Quindi la voglia di un nuovo capitolo: "Avevo un contratto fino al 30 giugno. Il mio contratto è scaduto e da quel momento sono diventato svincolato. Ho trascorso quattro anni e mezzo fantastici al club, in termini di rapporto, dimensioni della società, tifosi e tutto ciò che comporta uno dei club più grandi del mondo. È stato un grande onore e un grande piacere per me aver avuto l'opportunità di farne parte, indossare la maglia della Juventus, giocare, rappresentare il club e segnare gol. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti al club, tutti i tifosi, è stato davvero fenomenale per me e i miei compagni di squadra. Certo, è un enorme peccato non aver avuto l'opportunità di lottare per qualcosa di più, di avere più occasioni per vincere trofei, ma sono sicuro che un club come la Juventus tornerà su quella strada il prima possibile".

In ogni caso, Vlahovic spiega di essersi trovato bene con Spalletti: "L'infortunio che ho subito è arrivato proprio quando non ci voleva, Ho iniziato a giocare, in quel momento è arrivato Spalletti, che ringrazio in questa occasione per tutto quello che ha fatto per me l'anno scorso, sia quando ero infortunato che quando ero in salute, e per la sua voglia di farmi restare alla Juventus".

All'attaccante serbo viene poi chiesto se è possibile, un giorno, che ritorni alla Juventus: "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Anch'io ho commesso degli errori dicendo certe cose. È tutta questione di giovinezza, inesperienza, imprudenza. Non si è consapevoli di certe cose di cui si parla. Quindi, mai dire mai. Nel calcio può succedere di tutto, proprio come nella vita. Perciò non escludo nessuna opzione. Quel club mi ha dato tanto e ho cercato di ripagarlo nel miglior modo possibile in ogni momento. Lo ripeto, siamo professionisti, questo è il nostro lavoro. Non starei bene con me stesso e non riuscirei a guardarmi allo specchio sapendo di aver mollato o di non aver fatto quello che mi era stato chiesto. Sono molto grato alla Juventus, perché è un club enorme, uno dei più grandi al mondo, il più grande in Italia e per me è importantissimo. È un onore aver avuto l'opportunità di farne parte".

Vlahovic spiega il motivo per cui si è trasferito al Besiktas: "Per la voglia di portarmi qui che hanno dimostrato. Hanno cercato di farmi arrivare per tutta l'estate e mi è piaciuto molto, nella vita si deve andare dove ti vogliono di più. Il presidente e il direttore sportivo del Besiktas sono venuti a Belgrado, sono rimasti dieci giorni ciascuno e abbiamo parlato. Poi, ovviamente l'allenatore (Vincenzo Italiano, ndr) che conosco molto bene e con cui ho lavorato alla Fiorentina. Questa è forse la cosa più importante".

Anche se non era l'unica società che lo ha contattato: "Ho avuto molti colloqui con diverse squadre. Era inevitabile, perché ero svincolato. Il mio contratto era scaduto e ogni club ha cercato, diciamo, di valutarmi o di ingaggiarmi. Ci ho pensato a lungo, sono stato molto paziente e alla fine credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera in questo momento. Il tempo lo dirà, ma io ne sono convinto".

Leggi anche

Spalletti: "Juve più forte dopo il mercato, ma Inter davanti a tutti. Yildiz il migliore della Serie A"

juventus
serie a
dusan vlahovic
mercato

Ultimi video

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:38
Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Juventus

Juve, accordo totale con l'Atletico per David. Arriva Woltemade in prestito fino a giugno

Juve, incrocio di punte: Woltemade il 9 che voleva Spalletti, David va da Simeone

Juve, Tagliafico verso l'Atletico: i bianconeri virano su Miranda. Per Cabal c'è la Roma

Hojbjerg (Marsiglia)

Non solo Sarr, la Juve ne vuole un altro in mezzo: sogno Hojbjerg, ci sono due alternative

CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

L'agente di Kessié risponde a Carnevali: "Franck voleva la Juve, ma il club ha aspettato troppo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
 Borrelli
17:39
Cagliari, Borrelli saluta: andrà ai turchi del Rizespor
Ehizibue 
16:49
Genoa, altra presa dagli svincolati: tutto fatto per Ehizibue
15:38
Juve, Spalletti: "Non esiste il mercato perfetto, ottimi i colpi dalla Premier"
Romagnoli 
13:44
Lazio, parla Romagnoli: "Dispiace per com'è finita. Lotito? Non mi ha fatto sapere nulla"
Dusan Vlahovic - 3 gol nelle prime 2 presenze in Super Lig con il Besiktas
12:38
Vlahovic sicuro: "Il Besiktas la decisione migliore per la mia carriera"