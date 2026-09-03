Vlahovic: "Tre anni di bugie sul mio rinnovo con la Juve, andai in panchina solo perché ero in scadenza"
Dalla Turchia, l'ex attaccante bianconero torna sull'addio a Torino: "Nessuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Ringrazio Spalletti: voleva restassi"
A un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozzart Sport in cui spiega la sua versione su cui come si è arrivati al divorzio: "Arrivavo da un anno difficile. Ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo. Certo, sono arrivati anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo perché ho deciso di andare in quella direzione. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi... Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene detto loro. In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato senza un accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo”.
Ovvero? "Non parlerei di una cospirazione. Penso che siano cose normali, che succedono a tutti, soprattutto ai giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto. Ma, come ho detto, per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare la mia collaborazione, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Certo, c'erano voci tipo "dovremmo parlare del tuo contratto", "forse dovresti prolungarlo, firmarne uno nuovo", ma niente di più. Non ci sono state discussioni concrete, non ci siamo seduti a parlarne. Deve aver in qualche modo influenzato anche i tifosi. Dopotutto, il fatto che mi sia infortunato sei mesi prima della scadenza del mio contratto e il tipo di infortunio che ho subito, credo dica molto sul mio atteggiamento nei confronti della Juventus, indipendentemente dal fatto che io sia all'ultimo o al primo anno di contratto. Ma dev'essere stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un'amichevole contro la squadra Under 23".
Quindi la voglia di un nuovo capitolo: "Avevo un contratto fino al 30 giugno. Il mio contratto è scaduto e da quel momento sono diventato svincolato. Ho trascorso quattro anni e mezzo fantastici al club, in termini di rapporto, dimensioni della società, tifosi e tutto ciò che comporta uno dei club più grandi del mondo. È stato un grande onore e un grande piacere per me aver avuto l'opportunità di farne parte, indossare la maglia della Juventus, giocare, rappresentare il club e segnare gol. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti al club, tutti i tifosi, è stato davvero fenomenale per me e i miei compagni di squadra. Certo, è un enorme peccato non aver avuto l'opportunità di lottare per qualcosa di più, di avere più occasioni per vincere trofei, ma sono sicuro che un club come la Juventus tornerà su quella strada il prima possibile".
In ogni caso, Vlahovic spiega di essersi trovato bene con Spalletti: "L'infortunio che ho subito è arrivato proprio quando non ci voleva, Ho iniziato a giocare, in quel momento è arrivato Spalletti, che ringrazio in questa occasione per tutto quello che ha fatto per me l'anno scorso, sia quando ero infortunato che quando ero in salute, e per la sua voglia di farmi restare alla Juventus".
All'attaccante serbo viene poi chiesto se è possibile, un giorno, che ritorni alla Juventus: "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Anch'io ho commesso degli errori dicendo certe cose. È tutta questione di giovinezza, inesperienza, imprudenza. Non si è consapevoli di certe cose di cui si parla. Quindi, mai dire mai. Nel calcio può succedere di tutto, proprio come nella vita. Perciò non escludo nessuna opzione. Quel club mi ha dato tanto e ho cercato di ripagarlo nel miglior modo possibile in ogni momento. Lo ripeto, siamo professionisti, questo è il nostro lavoro. Non starei bene con me stesso e non riuscirei a guardarmi allo specchio sapendo di aver mollato o di non aver fatto quello che mi era stato chiesto. Sono molto grato alla Juventus, perché è un club enorme, uno dei più grandi al mondo, il più grande in Italia e per me è importantissimo. È un onore aver avuto l'opportunità di farne parte".
Vlahovic spiega il motivo per cui si è trasferito al Besiktas: "Per la voglia di portarmi qui che hanno dimostrato. Hanno cercato di farmi arrivare per tutta l'estate e mi è piaciuto molto, nella vita si deve andare dove ti vogliono di più. Il presidente e il direttore sportivo del Besiktas sono venuti a Belgrado, sono rimasti dieci giorni ciascuno e abbiamo parlato. Poi, ovviamente l'allenatore (Vincenzo Italiano, ndr) che conosco molto bene e con cui ho lavorato alla Fiorentina. Questa è forse la cosa più importante".
Anche se non era l'unica società che lo ha contattato: "Ho avuto molti colloqui con diverse squadre. Era inevitabile, perché ero svincolato. Il mio contratto era scaduto e ogni club ha cercato, diciamo, di valutarmi o di ingaggiarmi. Ci ho pensato a lungo, sono stato molto paziente e alla fine credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera in questo momento. Il tempo lo dirà, ma io ne sono convinto".