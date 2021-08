Ultimo assalto Real a Mbappé, il Psg virerebbe su Cristiano Ronaldo

DALLA SPAGNA

In Francia sono tranquilli: il francese non cambierà squadra. Ma i Blancos sperano nel colpo finale

Dopo l'anticipazione di ieri, AS non si ferma: secondo il quotidiano spagnolo, a fine mercato il Real Madrid farà un nuovo tentativo per Kylian Mbappé tanto che il Paris Saint-Germain starebbe pensando a Cristiano Ronaldo per sostituirlo. Da Parigi non si muove foglia e tutti sono sicuri che il francese resterà ma in Spagna controbattono: i Blancos non si arrenderanno e proveranno a comprarlo prima del prossimo giugno, quando andrà in scadenza di contratto. Getty Images

Questo significa mettere sul piatto un'enorme quantità di soldi, soprattutto considerando che Mbappé è in scadenza tra meno di 12 mesi: tra i 130 e 170 milioni di euro, a seconda dei bonus e delle modalità di pagamento. Cifre che comunque non stuzzicano Al-Khelaifi, o almeno questo è quello che trapela dalla Francia.

AS invece tira dritto e collega la panchina di ieri di Cristiano Ronaldo a un possibile futuro lontano dalla Juve, proprio al Psg. Al momento in casa bianconera non hanno ricevuto offerte e lo stesso portoghese non ha esplicitato la voglia di andarsene ma è chiaro che se il piano del Real andasse a buon fine, l'esigenza del Psg di coprire un buco pesante in attacco e la stuzzicante idea di giocare con Messi spianerebbe la strada al matrimonio.

In tutto questo, CR7 rientra anche nelle voci di calciomercato inglese: se l'affondo del Manchester City per Kane non andasse a buon fine, per Guardiola rimarrebbe proprio il portoghese.