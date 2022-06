La Juve tenta Di Maria: possibile blitz per "Fideo" e famiglia a Torino

OBIETTIVO BIANCONERO

La moglie dell'esterno argentino vuole conoscere la città prima di dare una risposta ai bianconeri

Angel Di Maria si sta godendo le vacanze a Ibiza con la famiglia, ma nel frattempo continua a pensare al suo futuro. Soprattutto alla corte sfrenata della Juve, che da giorni non molla la presa e resta in attesa di una risposta definitiva. Risposta che potrebbe arrivare a breve. Soprattutto se la scelta bianconera dovesse soddisfare anche i gusti della moglie del Fideo. Stando a Tuttosport, infatti, un ruolo importante nella decisione di Di Maria l'avrà sicuramente la compagna del giocatore. E proprio per questo motivo, i coniugi Di Maria potrebbero interrompere brevemente le vacanze spagnole per effettuare una visita lampo a Torino. Un blitz per farsi un'idea della città di persona e capire qualcosa di più sull'ambiente Juve. © Getty Images

Al momento non sarebbe stata fissata ancora una data precisa per la toccata e fuga a Torino dell'ex Psg, ma l'impressione è che tutto possa svolgersi comunque in tempi brevi. La Juve, infatti, aspetta una risposta dal Fideo e spera di ottenerla entro le prossime 48 ore. Intervallo di tempo sufficiente per Di Maria e famiglia di dare un'occhiata rapida alla città e fare le dovute valutazioni sull'offerta bianconera con più elementi a disposizione. Dettaglio che comunque rappresenta una notizia positiva per la Juve. Se Di Maria non fosse tentato dai bianconeri, infatti, di sicuro non interromperebbe le vacanze per venire a vedere da vicino Torino.