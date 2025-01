Juventus, nuovi contatti col Milan per Tomori: affare da 30 milioni di euro

Non sarà un'operazione alla Kalulu, ma quasi: la Juventus vuole pescare ancora dal Milan per rinforzare la difesa, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per Fikayo Tomori che è l'obiettivo scelto dai bianconeri per dare un ulteriore puntello alla retroguardia dopo l'arrivo di Alberto Costa. Secondo la Gazzetta dello Sport è arrivato anche il via libera dei rossoneri alla cessione nonostante le parole di Zlatan Ibrahimovic ieri prima dello scontro diretto proprio tra le due big: "Tomori un nostro giocatore, sta bene al Milan. Con Fonseca era un momento diverso, a Conceiçao piace tanto. È un giocatore del Milan".