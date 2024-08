Juve-Szczesny si va verso la risoluzione contrattuale, il polacco riflette sul futuro

LO SCENARIO

L'estremo difensore e il club bianconero sono pronti a dirsi addio, il portiere polacco valuta le opzioni e non esclude la possibilità di dire stop al calcio giocato

La storia tra la Juventus e Szczesny è ormai giunta ai titoli di coda. Il sentore c'era già da diverso tempo, ne è consapevole anche il portiere polacco che meno di un mese fa ha accolto questa ipotesi andando nella stessa direzione della società e rendendosi disponibile a tutto: "Io rispetto i contratti ma se un club che ti ha dato tanto ti chiede di risolvere il legame bisognerebbe aiutarlo", aveva detto l'estremo difensore bianconero in un'intervista, consapevole di non rientrare nel progetto di Thiago Motta. La fine di un rapporto, una relazione durata 7 anni e vissuta da protagonista sempre pronto a difendere i pali della Juve. Questa potrebbe essere la settimana decisiva dei saluti, Di Gregorio è già pronto a vestire la maglia da titolare e a Szczesny non rimane che rimboccarsi le maniche e iniziare a pensare alla prossima destinazione, alla squadra in cui giocare... o forse no.

L'IPOTESI DEL RITIRO E LE ALTRE TRATTATIVE

Secondo quando riportato da Tuttosport il portiere polacco potrebbe anche prendere una decisione drastica e, una volta terminato ufficialmente il legame con i bianconeri, decidere di dire addio al calcio in assenza di proposte valide. Szczesny, dunque, potrebbe "appendere gli scarpini al chiodo" a soli 34 anni. Ad avvalorare questa tesi le parole dello stesso portiere che, già in passato, aveva detto di non immaginarsi tra i pali ancora tanti anni, a differenza dell'amico ed ex collega Buffon. Parole premonitrici? Può darsi. Nel frattempo la testa è ancora alla Juve e all’accordo da trovare con la società, che nel frattempo gli ha concesso un permesso di vacanza prolungata con la possibilità di allenarsi a distanza, una specie di "smart working". L'estremo difensore, infatti, da giorni si sta allenando a casa con un preparatore. Ci sono alcune trattative avviate per la sua uscita, è ormai noto il forte interesse del Monza e le richieste insistenti provenienti dall'Arabia Saudita ma si sono arenate e sono in stand-by per il mancato gradimento del giocatore. La Juve, dunque, si sta muovendo verso la rescissione del contratto, in scadenza il prossimo giugno.

LO SCENARIO CON LA JUVE

Sono infatti stati avviati i contatti con l'entourage del giocatore per trovare un accordo, con anche una buonuscita che beneficerebbe di una tassazione meno ingombrante. C'è positività da entrambe le parti e la fumata bianca potrebbe arrivare anche alla fine di questa settimana. Il suo ingaggio pesa molto sulle casse della Juve, è uno dei più pesanti in bilancio e ammonta a circa 13 milioni di euro, anche per questo i bianconeri hanno preso questa decisione. Anche per questo Giuntoli ha pensato a una buonuscita, che permetterebbe di ridurre l'impatto fiscale sia per il club che per il giocatore. Una volta definiti tutti i dettagli e formalizzata la separazione Szczesny sarà un giocatore libero e potrà decidere sul suo futuro, qualunque esso sia dentro o fuori dal campo.