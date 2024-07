Galliani: "Szczesny al Monza? A metà tra suggestione e sogno, vedremo..."

L'OBIETTIVO

"Ci sono delle trattative in corso, i nomi li sapete; se esce qualcuno ne entra un altro"

© Getty Images Adriano Galliani non molla Wojciech Szczesny. In occasione di un evento legato a una partership commerciale, l'amministratore delegato del Monza è tornato a parlare del portiere in uscita dalla Juve confermando la volontà di piazzare il grande colpo. "Szczesny è a metà tra la suggestione e il sogno - ha dichiarato -. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa".

Vedi anche juventus Szczesny in partenza: "Se alla Juve serve la mia cessione andrò via"

"L'obiettivo è costruire una squadra competitiva - ha aggiunto spostando poi il focus del discorso sulle manovre di mercato biancorosse -. La rosa ideale per me è di 26 giocatori, due per ruolo, il terzo portiere e per sicurezza, ho sempre sognato, un jolly per settore a livello di movimento. Non sempre si riesce però ad arrivare a questo ".

Vedi anche juventus Szczesny in partenza: "Se alla Juve serve la mia cessione andrò via"

"In questa sessione abbiamo venduto Di Gregorio ed è tornato Cragno che era nel giro della Nazionale quando era arrivato da noi - ha continuato Galliani allargando la considerazione anche alle mosse in uscita del Monza -. Poi sono stati ceduti calciatori che non erano con noi lo scorso anno, ma in prestito in altre squadre". "Ci sono delle trattative in corso, i nomi li sapete. Se esce qualcuno, ne entra un altro - ha aggiunto lasciando intendere altri movimenti e lasciando aperta la porta anche alla pista Szczesny -. Quantitativamente siamo coperti, possiamo provare a migliorare qualitativamente".