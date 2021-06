Szczesny ribadisce: "Ho parlato con la Juve: al 100% non mi venderà"

Wojciech Szczęsny era già stato chiaro ieri, lo è - forse ancor di più - oggi: il suo futuro è alla Juventus, niente cessione per l'eventuale arrivo di Donnarumma. "Ho parlato col club e mi è stato detto che non ci sono dubbi sulla mia posizione. Contano su di me e non mi venderanno, sicuro al 100%. Io voglio restare e quindi siamo in perfetta sintonia". Su Allegri: "Importante per me, in passato abbiamo lavorato bene. Mi guarda come un portiere ma anche come essere umano".

