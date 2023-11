Szczesny giura amore eterno: "Mio futuro alla Juve, non mi vedo in altri club"  

Guardiano della porta della Juventus, Wojciech Szczesny non passa mai inosservato tra parate in campo e battute davanti alle telecamere. Domenica, tra il serio e il faceto, aveva commentato così la gara con la Juventus: "Abbiamo passato momenti difficili, circa 89 minuti". Poi, nell'intervista rilasciata a noi di Sportmediaset anche un accenno al suo futuro: il 33enne ha prolungato il suo rapporto con la Vecchia Signora lo scorso giugno fino al 2025. "Ho un contratto lungo, non mi preoccupo e non ho ancora parlato con nessuno - ha affermato il classe 1990 ex Roma -- Ma è chiaro che il mio futuro è solo alla Juventus. Non credo di poter giocare in un altro importante club in Europa". Insomma Szczesny vede solo bianconero.