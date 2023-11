Juve, Szczesny: "Abbiamo passato momenti difficili, circa 89 minuti"

dopo la fiorentina

Il portiere bianconero sorride dopo la Fiorentina: "C'è un bello spirito anche se ci sono grandi margini di crescita"

Nella Juventus degli 1-0 (da quando è tornato Massimiliano Allegri, stagione 2021/22, la squadra bianconera è quella che ha vinto il maggior numero di partite in campionato con questo risultato: 17), spicca il sorriso sincero di Wojciech Szczesny che, nonostante il grande pressing della Fiorentina, alla fine ha dovuto fare solo due-tre parate - importante quella sulla punizione di Biraghi - per mantenere inviolata la porta. Ma il portiere polacco, come sempre schietto, non nasconde le difficoltà vissute allo stadio Franchi: "Abbiamo vissuto momenti di difficoltà, circa 89 minuti (sorride, ndr)... C'è uno spirito molto bello, una unione di gruppo che aiuta nei momenti difficili e c'è un grande margine di crescita".

Szczesny, parlando a Sky, ha anche lanciato una frecciata ripensando alla passata stagione: "Siamo contenti per i 3 punti di oggi, soprattutto per quelli in trasferta, abbiamo affrontato il Milan e Fiorentina. Adesso speriamo che non ce ne tolgano altri dieci".

Szczesny ha chiuso parlando di Miretti, autore del gol vittoria: "Lo prendo in giro da due anni perché ha un calcio bello, forte e pulito e in 50-60 partite con la Juve non aveva ancora trovato il gol. Ha dimostrato di essere un giocatore forte che merita di stare qui e che può fare tanti gol, anche 5-10 all'anno".

