Svolta Zaniolo, vicina l'intesa con la Roma | Nuova offerta per de Ligt

MERCATO JUVE LIVE

TEMPO REALE

Il club bianconero è il favorito per l'attaccante giallorosso, mentre il difensore olandese è sempre più a un passo dall'addio

ZANIOLO: L'INTESA CON LA ROMA E' VICINA

Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, la Juventus è in pole position nella caccia a Zaniolo. La Roma non abbassa la richiesta di 50/60 milioni, ma è disposta a prendere in considerazione anche operazioni basate su contropartite tecniche e la Juventus, con le possibili uscite di De Ligt o Rabiot, può fare un’offerta. La formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, più 40 pagabili in due anni.

DE LIGT: IL CHELSEA RILANCIA

Il Chelsea vuole a tutti i costi Matthijs de Ligt. Secondo Calciomercato.com la Juve, che ormai ha accettato il fatto che il difensore olandese voglia andare a Londra, sta valutando le giuste condizioni per la cessione e preferirebbe incassare tutto cash, senza contropartite tecniche. Il Chelsea sembra orientato ad arrivare a quota 65/70 milioni. Non molti di meno rispetto alla clausola rescissoria da 110 milioni di euro.

CHELSEA, KANTÉ O JORGINHO PER ARRIVARE A DE LIGT

Dalle colonne de La Stampa arriva indiscrezioni importanti circa le manovre in corso sull'asse Chelsea-Juve per Matthijs de Ligt. Il club inglese vorrebbe evitare di spendere oltre 100 milioni cash per il difensore bianconero e per abbassare la cifra vorrebbe utilizzare una contropartite tecnica di valore. Per ora, senza il gradimento della Juventus, sono stati proposti Christian Pulisic e Timo Werner, ma in Inghilterra parlano anche della possibilità di un inserimento di uno tra N'Golo Kanté e Jorginho nella trattativa.

DALL'ARGENTINA: DI MARIA ATTESO IN ITALIA

Manca sempre meno per la firma di Angel Di Maria con la Juve. Secondo "Tyc Sports", l'argentino sarebbe atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche con il club bianconero e firmare il contratto di una stagione a 7 milioni di euro netti. Si sta discutendo di bonus legati alle presenze: l'argentino vorrebbe arrivare a 8-9 milioni complessivi.

PAREDES IN POLE PER LA REGIA

La Juve pensa al regista il nome in pole è quello di Leandro Paredes, in scadenza con il Psg nel 2023. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. C’è l’apertura dei francesi, che chiedono 20 milioni di euro come base. Ma il jolly potrebbe essere Kean, che potrebbe tornare a Parigi.

DI PARDO AL CAGLIARI

Alessandro Di Pardo, centrocampista classe 1999 nell'ultima stagione in forza al Cosenza, è stato ceduto al Cagliari. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo che si trasferisce dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A".