Napoli, Favasuli a un passo e tutto fatto per il rinnovo di Di Lorenzo

Il Napoli si prepara a battere un colpo sugli esterni: gli azzurri stanno chiudendo in queste ore il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più 1 di bonus in caso di raggiungimento del 50% delle presenze. Visite mediche in programma giovedì o venerdì. Allegri aggiunge così in rosa un esterno giovane (classe 2004) protagonista nella passata stagione in Serie B con il Catanzaro, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A collezionando 41 presenza tra regular season e playoff, impreziosite da 2 gol e 7 assist.