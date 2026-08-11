Napoli, Favasuli a un passo e tutto fatto per il rinnovo di Di Lorenzo

Il Napoli si prepara a battere un colpo sugli esterni: gli azzurri stanno chiudendo in queste ore il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più 1 di bonus in caso di raggiungimento del 50% delle presenze. Visite mediche in programma giovedì o venerdì. Allegri aggiunge così in rosa un esterno giovane (classe 2004) protagonista nella passata stagione in Serie B con il Catanzaro, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A collezionando 41 presenza tra regular season e playoff, impreziosite da 2 gol e 7 assist.
Rinnovo Di Lorenzo
Altre buone notizie in casa Napoli: sembra ormai tutto fatto per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Il prolungamento del capitano azzurro prevede un accordo fino al 30 giugno 2030. Gli ultimi dettagli sono ancora da limare, ma la strada sembra tracciata: Di Lorenzo (due scudetti vinti con la maglia azzurra) è pronto a continuare la sua avventura a Napoli.