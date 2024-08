Rugani è sbarcato ad Amsterdam: ora visite mediche e firma con l'Ajax

JUVENTUS

Fuori dai piani del club bianconero, il difensore si trasferisce in prestito secco all'Ajax: decisiva la volontà di Farioli

Daniele Rugani lascia la Juventus. Questa mattina, l'ormai ex difensore bianconero è partito dall’aeroporto di Torino in direzione Amsterdam pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Ajax. Arrivato nel primo pomeriggio, Rugani ha dichiarato di "essere molto felice" per la nuova avventura che lo attende. Si trasferisce in prestito secco con l'Ajax che pagherà l'intero ingaggio del calciatore. Ora visite mediche e poi la firma in attesa dell'ufficialità.

Vedi anche juventus Juve, Save the Children è lo sponsor per l’esordio stagionale Intercettato dalla stampa prima del proprio imbarco per Amsterdam, Rugani ha voluto mandare un messaggio ai tifosi bianconeri e alla Juventus: "Faccio un grandissimo saluto ai tifosi. Auguri alla Juventus per una grandissima stagione ricca di vittorie". La trattativa si è sbloccata grazie alla cessione di Jakov Medic al Bochum, che ha liberato un posto in difesa che ora verrà occupato dall'ex Juventus. Voluto fortemente dal nuovo allenatore dei lancieri Franceso Farioli, Rugani ha rifiutato più volte diverse offerte arrivate dall'Arabia Saudita con molti club che l'avevano messo nel mirino dopo essere stato messo fuori rosa dalla Juventus. Ad accompagnarlo c'è anche la moglie, Michela Persico.