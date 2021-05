Ronaldo, l'indizio di Georgina: "Resta alla Juve"

Dalla Spagna arriva un indizio importante di mercato su Cristiano Ronaldo. A svelarlo è Georgina Rodriguez in occasione delle riprese sulla docuserie sulla sua vita. Interrogata sul futuro del compagno in Italia, la modella non ha titubato nemmeno un attimo, chiarendo con sicurezza la volontà del portoghese di rimanere in bianconero. "Se queda (Resta)", ha risposto Georgina allontanando le voci sul possibile addio di CR7 alla Juve dopo il ritorno di Allegri.