Ronaldo, ds per una notte: de Ligt, vieni alla Juve?

10/06/2019

Cosa poi abbia risposto de Ligt non è dato saperlo, ma certo è che la richiesta di Ronaldo non può aver lasciato indifferente il giovane talento olandese. Anche perché, e non è un mistero, de Ligt piace molto alla Juve che sta provando in tutti i modi a superare la concorrenza di Barcellona e Bayern Monaco. E dato che nel mercato vale tutto, anche un tentativo di CR7 può essere un buon inizio di trattativa.



Chi invece ha negato contatti di mercato con il portoghese è stato Sergio Ramos, che ha invece spiegato, con un sorriso tutto da interpretare, di non aver ricevuto chiamate di questo tenore dall'ex compagno: "Siamo molto amici - ha detto -, ma non mi ha chiesto di seguirlo alla Juve". Sarà vero?