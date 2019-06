Roma, Spinazzola a Villa Stuart: visite mediche prima della firma

29/06/2019

Primo giorno da romanista per Leonardo Spinazzola, che sabato mattina è arrivato alla clinica Villa Stuart (foto Tuttomercatoweb) per sostenere le visite mediche che precedono la firma sul nuovo contratto con i giallorossi. L'esterno, valutato 25 milioni di euro, si trasferisce dalla Juventus in cambio di 8 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini. L'ormai ex bianconero guadagnerà tre milioni di euro netti a stagione per cinque anni.