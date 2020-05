Real, Marcelo e le voci sulla Juventus: "Bello sapere di piacere ai tifosi"

A TU PER TU CON CANNAVARO

Nell'estate del 2018, quando a Torino arrivò CR7, Marcelo sembrava essere vicinissimo alla Juventus e a ricordarlo è stato lo stesso terzino del Real Madrid, che durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro è tornato su quei rumors di mercato: “Ho sentito che due anni fa dicevano che avevo firmato con la Juve, che indossavo la maglia della Juve e che non vivevo senza Cristiano. La gente s'è inventata tante cose però è bello sapere di piacere ad alcuni tifosi della Juve".

"Non voglio andare via dal Real e penso che neanche me lo permetterebbero - chiarisce poi il brasiliano - Qui sto molto bene e non so se la Juve mi cerchi veramente”. A Madrid poi c'è Zinedine Zidane, per il quale Marcelo ha speso solo elogi: “Con il lavoro, l’umiltà e la comprensione dei giocatori siamo riusciti a vincere. Ha reso incredibile lo spogliatoio. Ma non dimentichiamo il lavoro precedente, Ancelotti è stato un grande. I compagni di squadra più divertenti? Diarra, Robinho e… Cassano”.

Il giocatore più difficile da affrontare? Non ho mai giocato contro Cristiano, quindi direi Messi e Jesus Navas ai tempi del Siviglia2 ha aggiunto il brasiliano, la cui ammirazione per l'ex compagno Ronaldo è rimasta intatta: "Scegliere il migliore è difficile, si può soltanto dire chi ti piace di più. Ho giocato con Cristiano per dieci anni, è il top per le motivazioni che ti dà sul campo, per ciò che fa, per come parla. Purtroppo a entrambi manca il Mondiale".

