Real Madrid, Isco offerto alla Juventus per 25 milioni di euro

DALLA SPAGNA

Lo spagnolo è in scadenza 2022 e non è centrale nel progetto Ancelotti. Anche il Milan osserva

Isco resta in orbita Serie A: dopo le voci di un interesse del Milan, che effettivamente ha preso informazioni, in Spagna si parla della voglia del Real Madrid di cederlo, tanto da averlo offerto alla Juventus. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto a giugno 2022, è valutato 25 milioni di euro dai Blancos ma i bianconeri, che pure non hanno chiuso la porta, vorrebbero scendere sino a quota 18. Lo riporta Sport. Getty Images

Isco non è ritenuto centrale da Ancelotti e in società hanno perso le speranze, neanche Zidane nella scorsa stagione è riuscito a riportarlo ai livelli di qualche anno fa tanto che il Real sta offrendolo a mezza Europa, scartando l'ipotesi del rinnovo. Eppure non ha ancora 30 anni e vanta 32 presenze nella Spagna con 18 trofei vinti con il Real.

Un possibile ostacolo arriva anche dall'ingaggio di 6 milioni di euro, senza contare la scadenza tra meno di un anno che ingolosisce i pretendenti e che fa sì che un trasferimento in questa estate possa arrivare sulla deadline del mercato, col cartellino strappato a migliori condizioni.