Pogba, Solskjaer allontana la Juve: "Paul centrale per lo United"

29/12/2018

Il cambio di allenatore in casa United ha ridato nuovi stimoli a Paul Pogb a. E l'arrivo di Solskjaer sembra aver smorzato le voci di mercato relative a un ritorno del francese alla Juve . " È un giocatore centrale per noi - ha spiegato il nuovo tecnico del Manchester United, allontanando le sirene bianconere per Paul -. Ho trovato un giocatore con un grande spirito , che sa attaccare con intelligenza e svolgere un gran lavoro anche in fase di recupero palla".

"Dipende sempre dalla voglia che i giocatori ci mettono, dalla loro attitudine", ha proseguito Solskjaer, facendo il punto della situazione attorno a Pogba e lasciando intuire maggior feeling col centrocampista transalpino rispetto alla passata gestione tecnica. Per mesi accostato con forza alla Juve durante l'era Mourinho, del resto, allo United per Paul il problema era proprio rappresentato dal rapporto molto complicato con lo Special One più che dal club inglese. E dunque il cambio in panchina potrebbe aver rimescolato le carte e cambiato i piani del francese, che ora potrebbe chiudere la stagione in Premier cercando di ritrovare entusiasmo e prestazioni, per poi rimandare qualsiasi decisione in estate. Il futuro di Pogba ora sembra più lontano da Torino. Ma la Juve resta alla finestra in attesa di sviluppi da Manchester.