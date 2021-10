Pogba fa sognare la Juve: "Ho ancora un anno di contratto, vedremo"

"Parlo sempre con i miei ex compagni, come Paulo (Dybala, ndr). Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede". Paulo Pogba, intervistato da Sportmediaset, fa sognare la Juventus e i suoi tifosi. Anche perché all'affermazione "Però a Torino stai bene", il centrocampista francese ha riso e risposto con un "sì" che non esclude un clamoroso ritorno.