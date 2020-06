Pjanic criptico con la Juventus: "Il tempo non aspetta nessuno"

IL MESSAGGIO

Miralem Pjanic sta passando sotto i riflettori la pausa del campionato. Il centrocampista è un uomo mercato in uscita dalla Juventus e tra le voci di trattative con Psg e Barcellona, il bosniaco ha mandato un messaggio criptico alla società bianconera: "Il tempo non aspetta nessuno. Guarda avanti e vai verso quello che credi". Per la prima volta rispetto al passato il post è stato scritto nelle quattro lingue principali, compreso spagnolo e francese. La Juve e il Pjanic incompiuto

Un indizio di mercato o una casualità lo dirà il tempo. Certo è che il destino di Pjanic sembra sempre più lontano da Torino, dalla Juventus e dall'Italia. Le richieste di altissimo livello non mancano, così come gli apprezzamenti e l'interesse. I primi a muoversi per il bosniaco, che Sarri vorrebbe rimpiazzare con Jorginho dal Chelsea, è il Barcellona, che però è lontano da un eventuale accordo con la Juventus che in cambio vorrebbe Arthur o Ansu Fati. Anche il Psg però sarebbe pronto a riportare Pjanic in Ligue 1 a diversi anni di distanza dalla precedente esperienza con il Lione prima di approdare in Serie A.

Pjanic intanto "guarda avanti e va verso quello che crede" pubblicizzando una marca di orologi. Il tempo non aspetta, lui nemmeno e la Juventus è avvisata.