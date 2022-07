Per Zaniolo servono almeno 50 milioni, la Juve tenta la formula-Locatelli

LA TRATTATIVA

I bianconeri lo hanno messo al centro del loro mercato ma è complicato fare accettare ai giallorossi un'ipotesi diversa dal pagamento cash

I contatti tra l'agente Claudio Vigorelli e Tiago Pinto hanno fatto ampiamente capire alla Roma che l'interesse della Juventus per Zaniolo è più che concreto. Il problema, però, è sempre quello: sotto i 50 milioni i giallorossi non hanno intenzione di cederlo e anche se i bianconeri sono vicini a ricevere una buona dose di cash dalla vendita di de Ligt, non sono disposti a spendere così tanto. La loro volontà è di chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, la Roma spinge per una soluzione cash e senza contropartite. La Juventus vorrebbe puntare a una formula come quella che ha portato Locatelli a Torino, con prestito annuale (a 10 milioni) più riscatto obbligato a 30 (con la possibilità di salire fino a 40 aggiungendo bonus) oppure l’inserimento di qualche giocatore per abbassare la quota fissa. Posizioni ancora distanti, al momento. Ma il mercato è ancora lungo...