Per Pjanic la priorità è la Juve, ma c'è anche pista Roma

Miralem Pjanic in Serie A con una maglia diversa da quella della Juventus? Possibile. Stando a quanto riporta il 'Mundo Deportivo' la Roma avrebbe bussato alla porta del Barcellona per avere il centrocampista bosniaco, in uscita dal Camp Nou. La Vecchia Signora rimane la priorità per l'ex giocatore dell'Olympique Lione, ma qualora a Torino non si liberasse spazio per Pjanic, la pista giallorossa potrebbe tornare d'attualità. Con uno sforzo del calciatore de del club blaugrana nel contribuire al pagamento del robusto ingaggio.

afp