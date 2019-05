Orsolini incanta, la Juve gongola: altra plusvalenza in vista

22/05/2019

La Juve si conferma regina delle plusvalenze. Come già accaduto per Audero, Sturaro, Mandragora e altri ancora, i bianconeri si preparano infatti a segnare un'altra voce positiva sul bilancio con Orsolini. Protagonista di una seconda parte di stagione spettacolare, l'attaccante verrà infatti riscattato dal Bologna per 14 mln, ma i bianconeri potranno riacquistarlo per 20 mln, tornando in possesso di un giovane di grande talento che potrebbe essere subito ceduto per una cifra intorno ai 30 mln.