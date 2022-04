Dani Alves spinge Dybala verso il Barça: i tifosi catalani sognano

L'INCONTRO

Il difensore brasiliano ha postato le foto insieme alla Joya a Barcellona, scatenando le ovvie suggestioni di mercato

Dopo la certezza della fine del rapporto con la Juventus è iniziato l'inevitabile vortice di ipotesi sul futuro di Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe già fissato l'incontro con gli agenti con un'offerta da sei milioni l'anno. Di sicuro si sa che la situazione della Joya è monitorata attentamente anche da Tottenham, PSG e Atletico Madrid. Il post su Instagram del suo amico Dani Alves, che ha mostrato a tutti lo scambio di maglie tra i due a Barcellona, però, è stato visto da molti come un serio indizio di un futuro nella Liga dell'attaccante argentino.

Il Barcellona è comunque un'ipotesi tutt'altro che azzardata. Innanzitutto Dybala rientra nel novero dei candidabili alla maglia blaugrana perché arriverebbe a parametro zero. In più va considerato il fatto che, fino a pochi anni fa, il suo nome è spesso stato accostato a quello dei catalani come possibile sostituto di Messi, viste le caratteristiche tecniche che lo caratterizzano. I tifosi del Barça hanno ancora negli occhi la prestazione della Joya nella semifinale di Champions del 2017. Le foto postate da Dani Alves assumono un significato particolarmente importante, se si pensa che il presidente Laporta lo sta utilizzando come una sorta di emissario occulto del club per provare a sondare giocatori che interessano al club catalano. Il difensore brasiliano starebbe facendo lo stesso tipo di lavoro con Raphinha, il connazionale esterno offensivo del Leeds. "Sempre insieme, fratello mio", la frase che accompagna il post di Dani Alves con Dybala che fa sognare i tifosi del Barça.