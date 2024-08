Juve-Nico Gonzalez, stretta finale: contatto tra Giuntoli e Pradé

l'incastro

La Fiorentina attende il via libera per Gudmundsson entro metà settimana, poi libererà l'argentino per Thiago Motta: affare da 30 milioni

La Juventus è ancora un cantiere aperto, lo dimostra la sconfitta contro l'Atletico Madrid, lo dimostra l'assenza di Cristiano Giuntoli all'amichevole: il dirigente era impegnato in questioni di mercato, Nico Gonzalez su tutte. Ieri contro i Colchoneros Thiago Motta ha sofferto la mancanza di alternative in attacco, per questo c'è stato l'affondo con la Fiorentina per l'argentino: contatto col ds viola Pradé per incassare il via libera, che arriverà solo dopo l'approdo a Firenze di Gudmundsson, atteso per metà settimana. In questo modo Thiago Motta avrà Nico Gonzalez per l'esordio in campionato contro il Como.

Affare impostato sui 30 milioni di euro e, scrive la Gazzetta dello Sport, almeno inizialmente sarà previsto solo esborso cash da parte dei bianconeri. Si ragiona sempre sulle contropartite per abbassare la cifra ma, vista l'esigenza di avere Nico il prima possibile, è molto probabile che di McKennie o Kostic in viola se ne riparlerà in separata sede e comunque entro la fine del mercato.

Con Nico a un passo, la Juve è pronta a concentrarsi sugli altri due obiettivi della campagna estiva: un altro esterno offensivo (piace Francisco Conceiçao, si punta al prestito anche se il Porto è osso duro) e Teun Koopmeiners. Riguardo l'olandese sarà tutto più chiaro una volta che l'Atalanta troverà il sostituto, i bergamaschi sono in fase avanzata per O'Riley, e comunque non prima della Supercoppa Uefa che gli uomini di Gasp si giocheranno mercoledì contro il Real Madrid.

Vedi anche juventus Amichevoli, Juventus ko 2-0 con l'Atletico Madrid