Morata, segnali per la Juve: il rinnovo con l'Atletico apre ai bianconeri

NON E' ANCORA FINITA

I bianconeri potrebbero beneficiare di un abbassamento del prezzo dello spagnolo dopo il prolungamento fino al 2024. Il budget è 20 milioni

Difficile voltare le spalle a una storia del genere. Quello tra Alvaro Morata e la Juventus è stato amore a prima vista. I bianconeri sono perfetti per Alvaro e la sua famiglia, e viceversa. Perciò, seppur distanti, le parti continuano ad architettare un futuro insieme. Vero, Morata ha prolungato con l'Atletico Madrid fino al 2024, ma questa mossa non fa altro che facilitare un nuovo inserimento della Juve: la Vecchia Signora, grazie a questi nuovi termini, può tenere aperta la porta.

Vedi anche juventus Juve, cambiano i numeri di maglia: la 7 a Chiesa, la 9 a Vlahovic e Pogba... Il rinnovo fino al 2024 infatti permette ai colchoneros di avere più garanzie in quest'ottica: i bianconeri preleverebbero nuovamente lo spagnolo in prestito, e la squadra del Cholo non rischierebbe di perderlo a zero alla fine del prestito per via della scadenza del contratto. Qualche tutela in più, dunque.

Un anno di più sotto la proprietà madrilena inoltre, abbasserebbe non poco il costo di Morata. La Juve infatti si era impuntata sull'astronomica clausola di 35 milioni per il suo riscatto compresa nell’accordo del prestito biennale. Ma con un anno di contratto in più, il peso di Morata sui conti dell'Atletico - che lo aveva acquistato dal Chelsea per 53 milioni di euro - viene diluito sensibilmente. Ergo, i Colchoneros opporrebbero meno resistenze in fase di negoziazione e abbasserebbero la cifra per un eventuale riscatto. La Juve infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, può permettersi di spendere una ventina di milioni per riportare lo spagnolo a Torino: una cifra che ora pare più agevole anche per le tasche dell'Atletico.

Dall'altra parte della bilancia però, la Juve non può rischiare di tenere aperta la porta troppo a lungo. Verosimilmente, quello che riporterebbe Morata a Torino sarebbe un affare da chiudere verso la fine del mercato estivo. Nel frattempo però, Max Allegri ha bisogno di risorse concrete e immediate per l'imminente raduno. La pista primaria per il reparto offensivo è sempre quella di Arnautovic, mentre sulle ali, chiuso l'affare Di Maria, si continua a discutere di Zaniolo.

La Juve ha anche provveduto a consegnare la casacca numero 9 di Alvaro nelle mani di Vlahovic, responsabilizzando ancora di più (non che ce ne fosse bisogno) la stella serba. Insomma, la Juventus opera su due binari, consapevole che il rinnovato flirt con Alvaro non necessariamente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.