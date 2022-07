Juve, cambiano i numeri di maglia: la 7 a Chiesa, la 9 a Vlahovic e Pogba...

UFFICIALE DALLO STORE

Pogba dovrebbe tornare a vestire la storica numero 10, con l'obiettivo di far dimenticare Dybala il più presto possibile

Il 1° luglio segna l'inizio di un nuovo corso per la Juventus: salutati giocatori cardine della prima era Allegri come Dybala, Morata e Bernardeschi, ora la Vecchia Signora può avviare il tanto atteso restyling. Tutto questo a partire dai numeri di maglia: sullo store bianconero infatti, è ora possibile acquistare la maglia numero 7 di Federico Chiesa (in precedenza vestiva la numero 22) e la numero 9 di Dusan Vlahovic (da gennaio il serbo aveva ereditato la numero 7 di Cristiano Ronaldo). Ma le novità non finiranno qui: c'è grande attesa per scoprire quale numero inaugurerà il Pogba-bis. Secondo Tuttosport, il francese tornerà a vestire la numero 10.

Una rinfrescata alle carene bianconere era un passaggio necessario per mettere ancora più al centro dei giocatori imprescindibili per Allegri. A partire da Dusan Vlahovic, che dopo essersi messo sulle spalle la pesante casacca numero 7 di Cristiano Ronaldo nella passata stagione, decide ora di uscire allo scoperto dichiarandosi bomber e pilastro a tutti gli effetti. La sua nuova numero 9, liberata da Morata, darà una tremenda scossa al marketing bianconero.

: il suo profilo tecnico e il suo peso specifico nella rosa di Allegri ricalcano molto meglio le orme lasciate da CR7 in quel di Torino. C'era chi pensava toccasse proprio a Chiesa ereditare la numero 10 di Paulo Dybala: la società invece, ha optato per un'altra scelta.

E quella scelta, ormai lo sappiamo tutti, porta il nome di. Il francese è pronto a sbarcare a Torino riprendendo da dove aveva lasciato.non rimarrà senza padrone. Paul tornerà ad essere leader in mezzo al campo sin da subito, e lo farà col numero più rappresentativo cucito addosso. Tuttosport esclude la possibilità di un ritorno con la numero 6, in quanto questo numero è "occupato" da Danilo. Il francese e la società bianconera, con questa mossa, puntano a far dimenticare il traumatico addio anel minor tempo possibile.