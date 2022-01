Morata, l'agente dall'Atletico per sbloccare il trasferimento al Barcellona

DALLA SPAGNA

Lo riferisce il quotidiano catalano 'Sport'. I Colchoneros non vogliono rafforzare una diretta concorrente con l'arrivo dell'attaccante della Juve

L'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve non spalanca le porte in uscita ad Alvaro Morata. Il tecnico bianconero Max Allegri stima l'attaccante spagnolo e anche recentemente lo ha elogiato pubblicamente, difendendolo dalle critiche e snocciolando i suoi numeri in campo: "È un giocatore importante". Allegri lo vuole tenere fino a fine stagione per avere più alternative in attacco. Ma il Barcellona ha chiamato e continua a farlo: Xavi vuole Morata e non si arrende.

Morata dal canto suo tornerebbe volentieri in Spagna, ben sapendo che a fine stagione la Juve non pagherà 35 milioni di euro all'Atletico Madrid per il riscatto alla fine dei due anni di prestito. Mercoledì il giocatore ha incontrato a Madrid il suo agente Juanma Lopez, che oggi - come riferisce il quotidiano catalano 'Sport' - è andato nella sede dell'Atletico Madrid per cercare di sbloccare il passaggio del suo assistito in blaugrana.



Il Barcellona prenderebbe Morata in prestito per sei mesi, accollandosi quello della Juve pagando al club bianconero la metà dei 10 milioni già versati all'Atletico Madrid, proprietario del cartellino dell'attaccante. Ma ora sono proprio i Colchoneros a fare muro, non avendo alcuna intenzione di andare a rinforzare una rivale diretta per l'accesso alla prossima Champions League. Senza dimenticare che il Barcellona deve fare i conti con Dembélé, che non ne vuole sapere di lasciare la Catalogna e che dunque sta bloccando l'arrivo di Morata. Ma ora, come riferisce 'Sport', è proprio il giocatore a spingere per lasciare la Juve: da qui la missione dell'agente dall'Atletico per convincerlo a dare il via libera per il suo trasferimento al Camp Nou.