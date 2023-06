Rabiot, irrompe il Manchester United: la Juve ripensa a Milinkovic-Savic

JUVE, SU RABIOT IRROMPE LO UNITED

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Manchester United ha avanzato una proposta a Rabiot: stesso ingaggio offerto dalla Juve ma un accordo pluriennale. Il giocatore è tentato, anche perché significherebbe provare la Premier League e continuare a giocare la Champions League. La contromossa bianconera, da non scartare, non proporrebbe un rialzo dello stipendio ma sulla durata del nuovo contratto, possibile un'offerta biennale con la possibilità - tramite apposita clausola - per Rabiot di liberarsi comunque al termine della prossima stagione oppure un contratto annuale ma lasciando al francese un'opzione per far scattare il rinnovo per una seconda stagione.